PGC: nove cestisti convocati al raduno della selezione Lombardia 2009

Ancora buone notizie per il basket giovanile comasco e arrivano direttamente dal Centro Tecnico regionale, protagonista il PGC.

PGC in Lombardia

Infatti ben nove giovani cestisti del PGC, Progetto Giovani Cantù, sono stati convocati dal Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale per partecipare con la selezione Lombarda dei nati 2009 agli allenamenti in programma a Carugate presso il Palasport di Via Del Ginestrino, giovedì 20 marzo 2025 dalle 17 alle 21. I nove "alfieri" canturini sono: Teodor Alexa Casian, Federico Bagordo, Filippo Castoldi, Filippo Fortis, Riccardo Fossati, Cristian Malano, Claudio Martinalli, Giovanni Pizzamiglio, Simone Ventura.

A dirigere questi allenamenti ci sarà in veste di allenatore il tecnico brianzolo Matteo Semoventa.

Tutti i convocati nella selezione 2009

ALLENATORE – RTP MILANO SEMOVENTA MATTEO

RTP COMO COSTACURTA MATTIA