PGC: poker vincente per la Buelli e Rasero Cantù Under17, travolge Piacenza

Si allunga la striscia vincente della Buelli e Rasero Cantù Under 17 del PGC, Progetto Giovani Cantù.

PGC travolge Piacenza, 107 punti per gli Under 17

Nel girone interregionale, la squadra del PGC mantiene la vetta e l’imbattibilità dopo quattro giornate d’andata. Ieri sera, martedì 24 marzo, la squadra biancoblù diretta da coach Antonio Visciglia ha centrato il suo quarto successo di fila superando di slancio anche l’Assigeco Piacenza al termine di una prova superlativa e ben 107 punti segnati. La capolista Cantù chiuderà il girone d’andata domenica 29 alle ore 16 ospite della Stella Azzurra

Il tabellino di Buelli e Rasero Cantù-Assigeco Piacenza (107-43)

Parziali: 28-13, 54-20, 82-29

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 2, Villa 10, Fossati 3, Zotti Pavlovic 2, Pizzamiglio, Ventura 24, Pozzi, Cozza 10, Fortis 7, Alexa 14, Bagordo 8, Ring 27. All. Visciglia, Vice All. Pietri, Girotto.

Basket Piacenza: Dal Cero, Miselli 2, Spagnolo 8, Biagini, Muccini, Manzo 12, Petitti 3, Rizzi 8, Grana, Monticelli 4, Ferraresi 2, Ferrari 4.