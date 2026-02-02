PGC: poker vincente per l’Acqua San Bernardo Cantù U16, protagonista della EYBL

Poker di vittorie per l’Acqua San Bernardo Cantù Under16 del PGC, Progetto Giovani Cantù, grande protagonista della seconda tappa del prestigioso torneo internazionale EYBL.

PGC protagonista all’European Youth Basketball League

L’European Youth Basketball League è andata in scena questo fine settimana a Borgomanero. La squadra del PGC diretta da coach Antonio Visciglia ha battuto nell’ordine Vienna United, Elite Euro talent, Inter Bratislava ed infine ieri anche i danesi di Hørsholm. Con questo poker di successi la squadra canturina si qualifica per la fase finale della manifestazione. Da segnalare che Pietro Villa ha vinto il premio All Star dei cinque migliori di tappa, mentre è stato eletto come Team MVP.

I tabellini della squadra canturina

4° turno Hørsholm79ers-San Bernardo Cantù 69-92

Parziali: 16-19, 41-41, 56-71

Horsholm 79ers: Metum 7, Zibar 4, Brinch 2, Glar 6, Haedersdal 5, Kirstein 6, Dobsa, Ventzelsen 9, Svarrer 1, Dalsgaard 7, Kruse 22. All. Velosa.

San Bernardo Cantù: Barreca 2, Villa 21, Grisoni 8, Marelli 11, Rainoldi, Pulcinelli 14, Sellitto 11, Bonavoglia 1, Martinelli, Festi 6, Leto 9, Kisvarda 9. All. Visciglia, Vice All. Rumi.

3° turno Inter Bratislava-San Bernardo Cantù 60-93

Parziali: 13-26, 29-44, 45-68

San Bernardo Cantù: Barreca 2, Villa 22, Grisoni 7, Marelli 4, Pulcinelli 11, Buzzi 10, Bonavoglia, Martinelli 12, Leto 7, Mussi 2, Lura 10, Kisvarda 6. All. Visciglia, Vice All. Rumi.

2° turno San Bernardo Cantù-Elite Euro Talent 103-63

Parziali: 25-21, 47-36, 78-53

San Bernardo Cantù: Villa 23, Grisoni 15, Marelli 12, Rainoldi 2, Pulcinelli 6, Buzzi 5, Sellitto, Festi 8, Leto 6, Mussi 4, Lura 6, Kisvarda 16. All. Visciglia, Vice All. Rumi.

1° turno San Bernardo Cantù-Vienna Unites 123-54

Parziali: 33-15, 56-36, 88-42

San Bernardo Cantù: Barreca 6, Villa 13, Grisoni 11, Marelli 8, Rainoldi 5, Pulcinelli 21, Buzzi 13, Bonavoglia 2, Martinelli 6, Festi 6, Leto 6, Kisvarda 16. All. Visciglia, Vice All. Rumi.