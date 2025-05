PGC riporta in campo la CSH Summer League Under20

Anche quest'anno il Progetto Giovani Cantù ha deciso di portare in campo la CSH Summer League Under20.

Torna la Summer League

Dal 6 all'8 giugno 2025 il PalaPrealpi di Seveso ospiterà questa manifestazione oramai tradizionale e organizzata dal PGC in collaborazione con Pallacanestro Cantù e con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio di Lega Nazionale Pallacanestro, della Federazione Italiana Pallacanestro, il patrocinio e il sostegno di Comune di Seveso e in collaborazione con Italia dei giochi. Saranno tre giorni intensi che vedranno protagonisti i 72 tra migliori talenti U20 d'Italia tra partite, test atletici e tanto spettacolo per tutti gli appassionati e addetti ai lavori. Insomma anche quest'anno la Summer League Under20 sarà una grande vetrina dei giovani campioni di domani per un week-end di adrenalina e spettacolo.