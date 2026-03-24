PGC: Thomas Acunzo e Oscar Pedretti convocati con l’Italia Under18

Buone nuove tinte d’azzurro in casa del PGC, Progetto Giovani Cantù.

Convocati dal PGC

Thomas Acunzo infatti è stato convocato per partecipare al raduno della Nazionale Italiana Under18 allenata da coach Marco Sodini a Caorle dall’1 al 3 Aprile e al successivo “Albert Schweitzer” Tournament di Mannheim e Viernheim in Germania. Insieme ad Acunzo partirà per la Germania al seguito della Nazionale U18 anche Oscar Pedretti in qualità di preparatore atletico. Gli Azzurrini sono nel girone B con Serbia, Cina, Nuova Zelanda, Brasile e Lettonia. Nel gruppo A Svezia, Turchia, Giappone, Slovenia, Germania e Bahrain.

Tutti gli azzurri convocati

Giovanni Pablo Abreu 2008 197 Ala/Centro Pall. Reggiana

Thomas Acunzo 2008 207 Ala/Centro Pall. Cantù

Antonio Barra 2008 203 Ala Aquila Basket Trento 2013

Werher Bellinaso 2008 197 Guardia/Ala Derthona Basket

Livio Berlingeri 2008 198 Ala Virtus Pall. Bologna

Federico Bottelli 2008 190 Guardia Derthona Basket

Amir Charfi 2008 200 Ala Borgomanero Sporting Club

Federico Costaglione 2008 190 Playmaker/Guardia Pall. Olimpia Milano

Edoardo Di Meo 2008 190 Playmaker Derthona Basket

Alessandro Dinoia 2008 200 Ala Roseto Academy

Alessandro Manfredotti 2008 189 Playmaker/Guardia Pall. Reggiana

Luca Manfredotti 2008 195 Guardia Pall. Reggiana

Antonio Marciante 2008 208 Centro Roseto Academy

Emmanuel Tobou Mouafo 2008 183 Playmaker Pall. Trieste 2004

Vittorio Triggiani 2008 195 Guardia Aquila Basket Trento 2013

Gabriele Turconi 2008 190 Playmaker/Guardia Reyer Venezia Mestre

Calendario partite del Girone B

4 aprile

ore 13.45 Cina- Brasile

ore 16.00 Nuova Zelanda-Lettonia

ore 20.30 Serbia-Italia

5 aprile

ore 15.00 Nuova Zelanda-Brasile

ore 19.30 Italia- Cina

6 aprile

ore 17.15 Nuova Zelanda-Italia

ore 19.30 Cina-Serbia

8 aprile

ore 13.15 Lettonia-Cina

ore 15.30 Italia-Brasile

ore 20.00 Serbia-Nuova Zelanda

9 aprile

ore 13.15 Italia-Lettonia

ore 17.45 Brasile-Serbia

ore 20.00 Nuova Zelanda-Cina