PGC: Thomas Acunzo e Oscar Pedretti convocati con l’Italia Under18

Buone nuove tinte d’azzurro in casa del PGC, Progetto Giovani Cantù.
Convocati dal PGC
Thomas Acunzo infatti è stato convocato per partecipare al raduno della Nazionale Italiana Under18 allenata da coach Marco Sodini a Caorle dall’1 al 3 Aprile e al successivo “Albert Schweitzer” Tournament di Mannheim e Viernheim in Germania. Insieme ad Acunzo partirà per la Germania al seguito della Nazionale U18 anche Oscar Pedretti in qualità di preparatore atletico. Gli Azzurrini sono nel girone B con Serbia, Cina, Nuova Zelanda, Brasile e Lettonia. Nel gruppo A Svezia, Turchia, Giappone, Slovenia, Germania e Bahrain.
Tutti gli azzurri convocati
Giovanni Pablo Abreu 2008 197 Ala/Centro Pall. Reggiana
Thomas Acunzo 2008 207 Ala/Centro Pall. Cantù
Antonio Barra 2008 203 Ala Aquila Basket Trento 2013
Werher Bellinaso 2008 197 Guardia/Ala Derthona Basket
Livio Berlingeri 2008 198 Ala Virtus Pall. Bologna
Federico Bottelli 2008 190 Guardia Derthona Basket
Amir Charfi 2008 200 Ala Borgomanero Sporting Club
Federico Costaglione 2008 190 Playmaker/Guardia Pall. Olimpia Milano
Edoardo Di Meo 2008 190 Playmaker Derthona Basket
Alessandro Dinoia 2008 200 Ala Roseto Academy
Alessandro Manfredotti 2008 189 Playmaker/Guardia Pall. Reggiana
Luca Manfredotti 2008 195 Guardia Pall. Reggiana
Antonio Marciante 2008 208 Centro Roseto Academy
Emmanuel Tobou Mouafo 2008 183 Playmaker Pall. Trieste 2004
Vittorio Triggiani 2008 195 Guardia Aquila Basket Trento 2013
Gabriele Turconi 2008 190 Playmaker/Guardia Reyer Venezia Mestre
Calendario partite del Girone B
4 aprile
ore 13.45 Cina- Brasile
ore 16.00 Nuova Zelanda-Lettonia
ore 20.30 Serbia-Italia
5 aprile
ore 15.00 Nuova Zelanda-Brasile
ore 19.30 Italia- Cina
6 aprile
ore 17.15 Nuova Zelanda-Italia
ore 19.30 Cina-Serbia
8 aprile
ore 13.15 Lettonia-Cina
ore 15.30 Italia-Brasile
ore 20.00 Serbia-Nuova Zelanda
9 aprile
ore 13.15 Italia-Lettonia
ore 17.45 Brasile-Serbia
ore 20.00 Nuova Zelanda-Cina