PGC: gli U14 Gold dell’Uniweb Cantù fanno 12 e iniziano il ritorno vincendo il derby con Varese

Il girone di ritorno del campionato Under14 Gold del PGC, Progetto Giovane Cantù, si apre ancora nel segno dell’Uniweb Cantù.

Gli U14 del PGC vincono il derby

La squadra biancoblù capolista del girone B è stata protagonista di un’altra prova di forza e ha inanellato la sua dodicesima vittoria consecutiva in campionato, andando a vincere il derby sul campo della Varese Academy per 55-86. Sulla scia del successo colto nel Memorial Zanatta, i canturini diretti da coach Matteo Bonassi si sono confermati in grande forma e hanno imposto subito la loro superiorità per poi andare a vincere in progressione. Il commento di coach Bonassi: “Dopo la stupenda esperienza al Memorial Zanatta stiamo veleggiando molto bene anche in campionato dove siamo 12 su 12 dopo l’ultima bella vittoria con Varese. Abbiamo così aperto bene il girone di ritorno: siamo primi e imbattuti merito del gruppo che è molto valido lavora bene e vogliamo continuare su questa strada. Il 5-6-7 febbraio inoltre andremo a Barcellona per disputare la seconda tappa dell’EYBL il prestigioso torneo internazionale che ci ha già visto protagonisti a Praga”.

L’Uniweb tornerà in campo domenica prossima: alle 15 renderà visita al Rozzano già battuto all’andata.

Il tabellino di Varese Academy-Uniweb Cantù

Parziali: 14-27, 23-45, 40-71

Uniweb Cantù: D’Aloia 5, Formenti 11, Bazzi 4, Lombardi 6, Olgiati F. 23, Gallinoni 2, Galimberti 17, Moscatelli 8, Santonastasi ne, Olgiati R. 6, Aiolfi 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.