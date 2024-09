PGC U15: esordio in campionato in casa contro Cernusco

E' tempo di calendari ufficiali per la nuova stagione cestistica 2024/25 anche per i campionati giovanili e per il PGC, Progetto Giovani Cantù.

PGC, prima fase di 14 giornate

La squadra Under15 del PGC, Eccellenza canturina diretta da coach Matteo Bonassi, conosce il suo cammino nel girone A che la vedrà esordire il 28 settembre in casa contro la Libertas Cernusco. La prima fase si chiuderà dopo 14 giornate il 10 gennaio.

Il calendario completo del girone A U15

1° turno Progetto Giovani Cantù-Libertas Cernusco andata 28/9, ritorno 16/11

2° turno Nuova Argentia Gorgonzola-Progetto Giovani Cantù andata 6/10, ritorno 23/11

3° turno Progetto Giovani Cantù-Olimpia Milano andata 12/10, ritorno 30/11

4° turno Milanotre-Progetto Giovani Cantù andata 19/10, ritorno 7/12

5° turno Progetto Giovani Cantù-Robur Varese andata 26/10, ritorno 15/12

6° turno Virtus Luino-Progetto Giovani Cantù andata 2/11, ritorno 21/12

7° turno Progetto Giovani Cantù-Urania Milano andata 9/11, ritorno 10/01