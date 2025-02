PGC: Under 15 doma Bergamo sfiorando il "centello" per 99-91

L’Under 15 del PGC porta ancora buone notizie: un successo strepitoso tra le mura amiche.

Sfiorato il “centello” con il PGC

Ancora buone notizie per il Progetto Giovani Cantù che ha salutato il bel successo casalingo della Cierre Ufficio Under15 che ha aperto nel modo migliore il girone di ritorno Gold nel campionato lombardo Eccellenza. La squadra diretta da coach Matteo Bonassi ha superato con autorità la Blu Orobica Bergamo per 99-91 e si mantiene al terzo posto in classifica. Prossimo turno sabato primo marzo alle 15.45 Gallarate-Cantù una sfida che vale la seconda piazza del girone Gold.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù- Blu Oro bica Bergamo 99-91

Parziali: 24-15, 50-35, 76-56

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 4, Villa 25, Leto 5, Teoldi 9, Pulcinelli 9, Festi 4, Grisoni 5, Sellitto 15, Martinelli 2, Marelli 9, Bonavoglia 4, Gazzani 8. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Blu Orobica Bergamo: Tartaglia 19, Ngom, Ciocchetti, Brevi, Caselli 30, Facheris 7, Martellini 5, Miotti, Pedersini, Fantini 8, Cabrera 22, Gabrieli. All. Ranieri.