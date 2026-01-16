PGC: doppio ko per l’U13 Cantù al Torneo internazionale EYBL a Roseto

Doppia sconfitta per gli Under 13 del PGC, Progetto Giovani Cantù, al Torneo internazionale in svolgimento a Roseto.

Gli U13 del PGC in cerca di riscatto

E’ iniziata ufficialmente l’avventura della squadra Under13 Gold del Progetto Giovani Cantù alla seconda tappa della prestigioso Torneo internazionale EYBL in corso di svolgimento a Roseto degli Abruzzi dal 15 al 18 gennaio. Queste le squadre partecipanti al girone D: Scuola Minibasket Roseto Academy, Unibasket Lanciano, Dan Dacian, Progetto Giovani Cantù, College Borgomanero, Moncalieri Basketball, Fortitudo BK Francavilla.

Cantù ha esordito ieri, giovedì 15 gennaio, perdendo contro Francavilla e oggi è stata nuovamente battuta di misura nel secondo match dai padroni di casa del Basket Roseto. Questa sera la Geneco di coach Matteo Alberio tornano in campo alle 21 per il terzo impegno contro Moncalieri. Domani sabato 17 quarta e ultima gara alle ore 17.15 contro i pari età dell’Unibasket Lanciano.

Tabellino seconda gara Roseto Basket-Geneco Cantù 56-52

Parziali: 12-8, 24-16, 42-33

Roseto Basket Academy: Pavia, Luciani 6, Montuori, Tommarelli, Rametta, Graziani, Merli 18, Di Simone, Mulder 6, Luzzi 7, Marcheggiani, Renzetti 2, Felicione 2, Sparagna 15. All. Di Gianvittorio, Vice All. D’Ortenzio.

Geneco Cantù: Guglielmetti 10, Mormandi, Tettamanti, Marzoli, Casati 13, Bianchi 13, Valsiglio 4, Manalo 2, Neuman 2, Sibio 4, Basile 4. All. Alberio, Vice All. Besio.

Tabellino prima gara Geneco Cantù-Fortitudo Francavilla 42-67

Parziali: 17-20, 21-39, 38-52

Geneco Cantù: Guglielmetti 5, Mormandi, Tettamanti, Marzoli 2, Casati 4, Bianchi 6, Valsiglio 8, Manalo 2, Neuman 11, Sibio, Basile 4. All. Alberio, Vice All. Besio.

Fortitudo Basket Francavilla: Pellegrino 19, D’Angela 3, Caraglia, Maggiore, De Sarlo Giorgio 3, Zuppetta 2, Darimateo 19, Parisi 12, De Sarlo Giulio, Franco 9, Schirone. All. Costabile.