PGC: Under14 Gold stoppati in casa da Cinisello per 49-67

Nuova battuta d'arresto nel campionato Gold per la squadra Under14 del Progetto Giovani Cantù.

Under14 fermati in tra le mura amiche

L'Uniweb diretta da coach Matteo Cara ha perso in casa contro l'Asa Cinisello per 49-67 dopo che per tre quarti era stata in partita. L'Uniweb rimane così al penultimo posto nel girone Ovest lombardo e tornerà in campo sabato 30 novembre, quando alle 17.30 ospiterà il Social Osa Milano.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Cinisello 49- 67

Parziali: 15-12, 27-37, 39-47

Uniweb Cantù: Consonni, De Lucca 14, Moscatelli, Balestrini 4, Riva 3, Sala, Galli 1, Colombo 2, Galvano 5, Sanvito 4, Castoldi, Torchio 16. All. Cara, Vice All. Roncoroni.