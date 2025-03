PGC: gli Under15 vinco ai quarti sbancando Treviglio 58-77

Sono iniziati davvero bene i playoff lombardi per la squadra Under15 del PGC, Progetto Giovani Cantù.

PGC a gonfie vele

Nel week-end, la Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi ha vinto la gara d'andata dei quarti di finale regionale andando a sbancare il campo della Blu Basket Treviglio per 58-77 mettendo una serie ipoteca sul passaggio in semifinale. La gara di ritorno si giocherà in casa domenica 30 marzo alle 11.15. Questi gli altri quarti di finale: Mago-EA7 Milano 62-95, Desio-Gallarate 65-71, mercoledì 26 Brescia-Robur Varese.

Il tabellino di Blu Basket Treviglio-Cierre Ufficio Cantù 58-77

Parziali: 13-16, 32-33, 40-60

Blu Basket Treviglio: Bisesti 6, Airoldi 4, Bergamasco, Bertoncini 7, Villa 19, Baroli, Radwan Dana 7, Bonacina 15, Gamba, Colombo.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 26, Leto, Rainoldi 2, Teoldi 20, Pulcinelli 3, Festi 2,

Sellitto 9, Martinelli, Ferrari 10, Marelli 4, Gazzani 1. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.