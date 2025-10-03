PGC: Under16 a Minorca per giocare la prima tappa della EYBL

Il torneo internazionale ha attirato anche le attenzioni del PGC e non solo: tre le squadre che scenderanno in campo come portacolori canturini.
PGC a Minorca
Il Progetto Giovani Cantù ha aperto ieri, giovedì 2 ottobre, la sua avventura nella EYBL, l’European Youth Basketball League, uno dei tornei internazionali giovanili più prestigiosi del continente. La prima squadra canturina a scendere in campo è quella Under16 diretta da coach Antonio Visciglia, volata a Minorca dove fino a domenica 5 ottobre giocherà la prima tappa di questo prestigioso torneo internazionale. Prima sfida nel girone C ieri sera, alle 20.30, contro Crew Basket.
Ricordiamo che il Progetto Giovani Cantù parteciperà alla EYBL anche con altre due squadre nelle categorie Under13 (anno 2013 – PGC inserito nel gruppo D) e Under14 (anno 2012 – PGC inserito nel gruppo D) multiculturale.
Categorie e calendario EYBL
Under16: prima tappa 2-5 ottobre 2025 a Minorca, seconda tappa 29 gennaio-2 febbraio 2026 a Borgomanero
Under14: prima tappa 23-26 ottobre 2025 a Praga, seconda tappa a febbraio 2026 a Madrid
Under13: prima tappa dicembre 2025 a Budapest, seconda tappa 15-18 gennaio 2026 a Roseto degli Abruzzi.