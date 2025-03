PGC: gli Under17 calano il poker, battono Empoli e restano in vetta

Poker servito dagli Under17 del PGC, Progetto Giovani Cantù, che restano in vetta al girone interregionale.

PGC, inarrestabili Under17

Domenica 30 marzo, infatti, la Generali Buelli e Rasero Cantù diretta da coach Matteo Bonassi ha inanellato il quarto successo consecutivo in altrettante partite della seconda fase superando in casa anche la Sesa Empoli con una prova autoritaria e un 81-59 che evidenzia la superiorità vista in campo. Cantù tornerà in campo domenica 6 aprile quando chiuderà il girone d'andata ospite del San Lazzaro Bologna.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù- SESA Empoli 81-59

Parziali: 29-16, 54-30, 68-47

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 14, Redaelli 9, Zimonjic 10, Ventura 6, Gualdi 11, Malano 3, Ghirardi, Fortis 2, Panceri 6, Bandirali 15, Bagordo, Pavese 5. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Sesa Biancorosso Empoli: Casini, Zaraffi 8, Dimiccoli 2, Tinti 17, Chelini 9, Migliorini, Mancini, Ancillotti, Corsi 1, Ramazzotti 4, Crociani 3, Dani 15.