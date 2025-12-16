Pallacanestro giovanile

PGC: gli U17 allungano la striscia vincente, stoppata Social Osa per 65-77

La squadra brianzola con l'11° successo di fila prosegue la sua marcia in vetta.

Cantù · 16/12/2025 alle 09:22

Si allunga a 11 successi di fila la striscia vincente degli Under17 del PGC, Progetto Giovani Cantù.

Vincono ancora gli Under17 del PGC

La Buelli&Rasero Cantù  ha vinto ancora e lo ha fatto andando a espugnare il campo mai facile del Social Osa Milanotre per 65-77.  Dopo un buon avvio la squadra diretta da coach Totò Visciglia ha dovuto contenere il rientro dei padroni di casa che nel finale hanno alzato bandiera bianca. Cantù resta prima e imbattuta e tornerà in campo già giovedì 18 in casa alle ore 21.15 contro la Pol. Mago.

Il tabellino di Social Osa Milano-Generali Buelli e Rasero Cantù 65-77

Parziali: 11-24, 32-47, 52-63
Social OSA Milano: Di Giovanni 4, Russo, La Rocca, Grossi 12, Venturini 20, Ghezzi, Benussi 8, Rossi 7, Raffaelli 5, Bolognesi 6, Heras Ferrari, Barbieri 3. All. Caspani.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli, Sironi 9, Villa 3, Castoldi 6, Fossati 4, Zotti Pavlovic 12, Pulcinelli, Pozzi 2, Cozza 6, Fortis 4, Alexa 6, Ring 25. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

PGC U17 cantù ok
PGC U17 Cantù ancora ok contro il Social Osa Milano
