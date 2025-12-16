PGC: gli U17 allungano la striscia vincente, stoppata Social Osa per 65-77

Si allunga a 11 successi di fila la striscia vincente degli Under17 del PGC, Progetto Giovani Cantù.

Vincono ancora gli Under17 del PGC

La Buelli&Rasero Cantù ha vinto ancora e lo ha fatto andando a espugnare il campo mai facile del Social Osa Milanotre per 65-77. Dopo un buon avvio la squadra diretta da coach Totò Visciglia ha dovuto contenere il rientro dei padroni di casa che nel finale hanno alzato bandiera bianca. Cantù resta prima e imbattuta e tornerà in campo già giovedì 18 in casa alle ore 21.15 contro la Pol. Mago.

Il tabellino di Social Osa Milano-Generali Buelli e Rasero Cantù 65-77

Parziali: 11-24, 32-47, 52-63

Social OSA Milano: Di Giovanni 4, Russo, La Rocca, Grossi 12, Venturini 20, Ghezzi, Benussi 8, Rossi 7, Raffaelli 5, Bolognesi 6, Heras Ferrari, Barbieri 3. All. Caspani.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli, Sironi 9, Villa 3, Castoldi 6, Fossati 4, Zotti Pavlovic 12, Pulcinelli, Pozzi 2, Cozza 6, Fortis 4, Alexa 6, Ring 25. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.