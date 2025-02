PGC: finale lombarda contro Bergamo dominata dagli U17

Il primo round della finale lombarda Under17 Eccellenza è stata dominata dal PGC, Progetto Giovani Cantù.

Dominio degli U17 del PGC

La Generali Buelli e Rasero diretta da coach Guido Saibene ha stravinto la gara d’andata, superando in casa con pieno merito la Blu Orobica Bergamo per 90-65. Trascinati dal top scorer Luca Bandirali, i canturini hanno cambiato marcia già nel secondo quarto per poi controllare la gara fino al 40'. La finale di ritorno è in programma domenica 23 febbraio a Bergamo, alle 17, quando Cantù dovrà difendere il +25 di vantaggio per riuscire a mettere le mani sul titolo lombardo e poi concentrarsi sulla successiva fase interregionale.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero - Blu Orobica Bergamo 90-65

Parziali: 18-17, 49-31, 67-47.

Cantù: Molteni 14, Redaelli 1, Rossi 2, Zimonjic 18, Ventura 6, Gualdi 10, Malano 5, Fortis, Panceri 8, Bandirali 21, Bagordo, Pavese 5. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Blu Orobica: Pedrocchi, Bencetti 6, Naska, Zana 28, Doucoure 2, Belotti 3, Magoni, Mal Alssane 4, Cattaneo 9, Mal Madicke, Finazzi, Percassi 13. All. Sorci).