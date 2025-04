PGC: l'U17 stoppa San Lazzaro e chiude il girone d'andata in vetta

Sono in vetta alla classifica e, soprattutto, imbattuti: gli Under 17 del PGC bloccano anche San Lazzaro.

PGC, Under 17 imbattuti

Quinta vittoria consecutiva in altrettante gare della fase interregionale quella messa a segno ieri dalla squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che sbancando il campo del San Lazzaro chiude l'andata imbattuta e in vetta al girone. La Generali Buelli&Rasero diretta da coach Matteo Bonassi dopo una prima parte equilibrata cambia marcia nel terzo quarto allungando e poi mette il turbo andando a vincere per 70-86, con pieno merito. Gli U17 canturini torneranno in campo da capolisti lunedì 14 aprile quando renderanno visita a Trieste già battuto all'esordio.

Il tabellino di Basket San Lazzaro-Generali Buelli e Rasero Cantù 70-86

Parziali: 21-23, 37-39, 52-65

Basket San Lazzaro: Barbani 2, Buscaroli 12, Betti 21, Cortijo, Orlandini, Monti, Pulino 4, Panucci 17, Cassanelli 5, Rosales 9, Mangano, De Vito.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 10, Redaelli 5, Rossi 2, Zimonjic 11, Ventura 17, Gualdi 8, Malano 6, Fortis, Panceri 3, Bandirali 14, Bagordo 6, Pavese 4. All. Bonassi, Vice All. Banfi.