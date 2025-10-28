PGC: una super Under19 travolge Seregno per 102-56

Terza vittoria consecutiva per la squadra Under19 del PGC, Progetto Giovani Cantù, che si conferma protagonista anche nel campionato regionale.
Under 19 senza freni
Ieri, lunedì 27 ottobre, la squadra biancoblù diretta da coach Andrea Rumi ha travolto in casa il Basket Seregno calando anche il centello. Subito avanti i canturini che poi in progressione hanno chiuso con un roboante 102-56, confermandosi in vetta al loro girone.
Il tabellino di PGC Cantù-Basket Seregno
Parziali: 26-12, 48-26, 77-42
Progetto Giovani Cantù: Moscatelli 4, Grisoni 7, Marelli 7, Buzzi 6, Castoldi 9, Sellitto 9, Bonavoglia, Martinelli 5, Varani 10, Cozza 22, Festi 5, Kisvarda 18. All. Rumi, Vice All. Besio.
Basket Seregno: Bougassas 9, Molteni 4, Lorenzetto, Sorbara 4, Colombo 6, Baltaret 5, Ronchi 2, Mascheroni 5, Noudjo, Gazzani 9, Teoldi 6, Rigamonti 6. All. Bonfio.