PGC: l’Uniweb Cantù stravince il derby Under14, Comense travolta 123-50

C’era attesa per il derby lariano valido per il 7° turno d’andata del girone B del campionato Under14 Gold maschile, vinto dalla squadra del PGC.

L’Under14 PGC è una furia

Un derby che però è stato a senso unico e ha visto il nuovo successo travolgente dell’Uniweb Cantù che in casa ha superato nettamente la Pol Comense per 123-50. Progressione imperiosa per i biancoblù brianzoli diretti da coach Matteo Bonassi che dopo un avvio equilibrato hanno carburato per scappare via e non voltarsi più indietro. Cantù si mantiene in vetta al girone a quota 14 punti e tornerà in campo sabato 29 quando alle 16 renderà visita all’ABA Legnano. La Comense, invece, rimane all’ultimo posto a quota 0 e tornerà in campo domenica 30 ospite della Robur Varese.

Il tabellino di Uniweb Cantù- Comense

Parziali: 20-12, 53-27, 91-40

Uniweb Cantù: D’Aloia 11, Mascheroni 11, Formenti 12, Lombardi 14, Olgiati F. 11, Balestrini 15, Moscatelli 24, Santonastasi, Olgiati R. 23, Aiolfi 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Pol. Comense: Santagada, Rampoldi 14, Marelli, Cavalleri, Zanotta, Ghidelli, Pigozzo, Minciotti, Frà 10, Girola 2, Acri 24. All. Molteni.