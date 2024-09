Pietro Villa trascina la Lombardia al “Trofeo Madonna del Ponte”

Il giovane cestista di Cantù Pietro Villa ha vinto con la Selezione Regionale Lombarda per i nati del 2010 la seconda edizione del “Trofeo Madonna del Ponte”.

Pietro Villa vola con 36 punti realizzati

Il trofeo si è svolto il 13, 14 e 15 settembre ad Alto Reno Terme e Lizzano. Il giovane brianzolo è stato protagonista con la rappresentativa regionale diretta da coach Vitali battendo nel primo match le Marche per 82-54 (Villa 12 punti), quindi bissando contro il Veneto superato per 79-72 (Villa 10 punti). Nella finalissima di domenica 15, la Lombardia trascinata da Villa ha calato il tris vincente regolando anche il Lazio per 98-74 (Villa 14 punti).

Il tabellino della finalsima

LAZIO – LOMBARDIA 74-98

Parziali 22-34; 43-55; 58-78

Lazio: Rebernik 4, Pollastrelli 7, Varanese 7, Mazzanti 2, Polisena 8, De Benedictis 2, Longo 2, Rotondo, Asci 2, Ilardi 19, Pasquazi 19, Pisco 2. All. Montesi.

Lombardia: Scalfi 7, Villa 14, Bertoletti 8, Manera 3, Leto di Priolo 6, Mazzarulli 2, Tartaglia 7, Mandaglio, Compaore 19, Sguazzin 30, Maggiorini, Curic 2. All. Vitali.