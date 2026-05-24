Pioggia di medaglie per la Marila Asd

È stato un fine settimana da incorniciare per le ginnaste della Marila Asd , impegnate sulla pedana di Desio nella seconda prova individuale Silver LD. Una pioggia di medaglie e ottimi piazzamenti ha coronato il grande lavoro svolto in palestra, confermando la crescita tecnica e la grinta di questo splendido gruppo.

La gara

La gara si è aperta sotto i migliori auspici grazie alle super performance delle A4. Beatrice Rini è stata una delle grandi protagoniste della giornata, conquistando un prestigioso secondo posto AA , mentre nelle specialità si è messa al collo ben due medaglie d’oro sia alla fune che al cerchio. Nella stessa categoria, non è da meno la compagna Noemi Pisani, grazie ad un’ottima esecuzione al cerchio è di bronzo nella specialità, sfiorando poi il bis con un ottimo quarto posto alla palla, dimostrando una grande crescita tecnica rispetto alla prima prova regionale.