Pioggia di medaglie per la Marila Asd

È stato un fine settimana da incorniciare per le ginnaste della Marila Asd , impegnate sulla pedana di Desio nella seconda prova individuale Silver LD. Una pioggia di medaglie e ottimi piazzamenti ha coronato il grande lavoro svolto in palestra, confermando la crescita tecnica e la grinta di questo splendido gruppo.
La gara
La gara si è aperta sotto i migliori auspici grazie alle super performance delle A4. Beatrice Rini è stata una delle grandi protagoniste della giornata, conquistando un prestigioso secondo posto AA , mentre nelle specialità si è messa al collo ben due medaglie d’oro sia alla fune che al cerchio. Nella stessa categoria, non è da meno la compagna Noemi Pisani, grazie ad un’ottima esecuzione al cerchio è di bronzo nella specialità, sfiorando poi il bis con un ottimo quarto posto alla palla, dimostrando una grande crescita tecnica rispetto alla prima prova regionale.
Prosegue il trionfo Carlotta Tagliabue tra le A5, che con una gara praticamente impeccabile conquista un splendido oro AA e doppietta sul gradino più alto del podio sia al cerchio che alla palla.
La striscia di risultati positivi è continuata anche nelle categorie superiori. Tra le J1, Cecilia Di Francesco ha dimostrato carattere in una gara di alto livello, centrando un brillante quinto posto alle clavette e una solida sesta piazza al cerchio.
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A chiudere in bellezza il weekend ci hanno pensato le S1. Noemi Buson ha incantato la giuria strappando un fantastico secondo posto nella classifica generale; una prestazione superlativa impreziosita da una medaglia d’oro al nastro e da un ottimo quarto posto alla palla. A completare il quadro delle bellissime notizie Elisa Veneziano che ha agguantato un meritatissimo terzo posto alle clavette, fermandosi poco dopo ai piedi del podio con la quinta posizione al cerchio.