Playground espugna Tavernerio, corsara anche Villa Guardia, primo successo per Mariano

Il 5° turno del girone E del campionato di Divisione Regionale 3 si è chiuso con tre posticipi davvero interessanti.
Le gare
Fari puntati su Tavernerio dove era di scena il big match d’alta quota vinto dalla squadra ospite del Playground Team che quindi sale a quota 8 punti. Colpo esterno pesante anche per Villa Guardia che ha domato Albavilla.
Da segnalare anche il primo successo stagionale per il Sant’Ambrogio Mariano di coach Francesco Moro che a domicilio ha superato l’SB’83 Cermenate.
E lunedì 3 novembre si torna già in campo con il big match Playground Team-Virtus Cermenate che aprirà il 6° turno d’andata.
I risultati del 5° turno d’andata del girone E
Mercoledì 29 ottobre Alebbio-Cucciago 83-70, Lomazzo-Senna 58-42, giovedì 30 ore 21.15 Virtus Cermenate-Basket 2000 Turate73-59, CDG Erba-Guanzate 55-58; venerdì 31 Pallacanestro Albavilla- Villa Guardia 59-67, Tavernerio-Playground Team 51-60, Sant’Ambrogio Mariano-SB’83 Cermenate 56-51.
La classifica aggiornata del girone E
Alebbio Como, Virtus Cermenate 10; Tavernerio, Senna, Playground Team 8; Villa Guardia 6; Cucciago Bulls, CDG Erba, Guanzate, ABC Lomazzo 4; SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 2; Turate, Albavilla 0.
Il programma del 6° turno d’andata del girone E
Lunedì 3 novembre ore 21.30 Playground Team-Virtus Cermenate, giovedì 6 ore 20 Cucciago-Tavernerio, 21.30 SB’83-Villa Guardia, venerdì 7 ore 21.15 Albavilla-Lomazzo, Turate-CDG Erba, 21.30 Senna-Alebbio, domenica 9 ore 20.30 Guanzate-Mariano