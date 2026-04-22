Playoff regionali: bis di vittorie per Cantù con Under14 e Under13 Gold

Super doppietta vincente quella centrata nel weekend dalle squadre Under14 e Under13 del PGC Cantù nei playoff Gold lombardi. Prova di forza incredibile per l’Uniweb U14 di coach Matteo Bonassi che ha vinto la gara valida per gli ottavi di finale travolgendo in casa l’ABA Legnano con un oceanico 110-46 che la qualifica per i quarti di finale.
Il tabellino di Uniweb Cantù- ABA Legnano 110-46
Parziali: 24-14, 47-26, 80-38
Uniweb Cantù: Mascheroni 18, Bazzi 11, Lombardi 19, Olgiati F. 9, Gallinoni ne, Balestrini 11, Galimberti ne, Moscatelli 13, Santonastasi 5, Olgiati R. 9, Aiolfi 8, Rho 7. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.
Colpo vincente anche per la Geneco Cantù U13 abbinata agli Oklahoma City Thunder che nei quarti di finale playoff ha battuto in casa il Future Basket Lodigiano-Boston Celtics regalandosi così l’accesso alle semifinali regionali.
Il tabellino di Geneco Cantù-Future Basket 61-32
Parziali: 11-5, 27-12, 45-16
Geneco Cantù: Tinivella 3, Tettamanti 6, Marzoli 2, Rizzini 4, Casati 2, Sellitto 7, Valsiglio 11, Bianchi 12, Sibio 5, Manalo 5, Basile 1, Neuman 3. All. Alberio, Vice All. Besio.