Playout amari per Albavilla che vince il ritorno con Sampietrina ma non basta: è retrocessione

Ultimo verdetto amaro per il basket lariano dai playout di Divisione Regionale 3. Ed è un verdetto amaro

Ieri sera infatti la Pallacanestro Albavilla è retrocessa nonostante il successo ottenuto contro la Sampietrina per 59-46 nella gara di ritorno del 2° turno. La squadra diretta da coach Giacomo Frigerio infatti non è riuscita a ribaltare il -20 subito lunedì a Seveso nel match d’andata che ha reso ininfluente la vittoria di ieri.

"Purtroppo - spiega coach Frigerio - abbiamo pagato il brutti primi 20’ della gara d’andata chiusi 32-10 per loro complice un nostro attacco davvero assente. Nel ritorno volevamo vincere, ci abbiamo provato ma di fatto la gara è stata sempre in equilibrio per 30’. Il vantaggio lo abbiamo dilatato nel finale e il risultato è un pò mascherato. Peccato perché contro la Sampietrina quest’anno abbiamo vinto tre gare su quattro ma ci hanno penalizzato solo i primi 20’ di lunedì. Nonostante l'esito finale di questi playout però non penso che la stagione sia stata completamente negativa. E' stata molto complicata da tante assenze e infortuni che non ci hanno permesso di avere continuità soprattutto nelle ultime settimane. Non mi sento di dire una stagione negativa giocata fino al 19 giugno dove ci ha penalizzato l'unica partita persa delle ultime cinque giocate".