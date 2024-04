Poker di sconfitte per le lariane, oggi in campo Mariano e Albavilla

Anticipi negativi per le quattro squadre lariane nel 3° turno della seconda fase del campionato Divisione Regionale 3.

Le sconfitte

Martedì sera infatti poker di sconfitte per le nostre rappresentanti: nel girone Silver stoppato il Playground ko in casa contro la capolista Castronno, nel Silver trasferte amare per Socco Fino e Cucciago Bulls come anche per il Leopandrillo Cantù nel girone Iron. Stasera invece tocca alla Vismaravetro Mariano che nel Gold ospita il big match contro il Laveno mentre nel Silver Albavilla è di scena a Busto Arsizio.

Programma 3° turno d'andata girone Gold Ovest

Martedì 23 aprile Lonate-Lambers 73-78, mercoledì 24 ore 21.30 Vismaravetro Mariano-Laveno, venerdì 25 ore 21.15 Cavaria-SB'83 Cermenate.

Classifica girone Gold Ovest

Mariano, Laveno 10; SB'83 Cermenate, Lambers Triuggio 6; Cavaria 4; Lonate 2.

Programma 3° turno d'andata girone Silver Ovest

Martedì 23 aprile Playground-Castronno 52-66, mercoledì 24 ore 21.30 Busto-Albavilla, giovedì 25 ore 21 Pol Gash-Senna.

Classifica girone Silver Ovest

Castronno 12, Busto, Senna 8; Pol Gash 6; Playground Team 4; Albavilla 0.

Programma 3° turno d'andata girone Bronze Ovest

Domenica 21 aprile Sampietrina-Bobbiate 47-42, martedì 23 Verbano-Socco 76-49, Fernese-Cucciago 61-56

Classifica girone Bronze Ovest

Verbano, Socco Fino, Fernese 10; Sampietrina, Bobbiate, Cucciago 4.

Programma 3° turno d'andata girone Iron Ovest

Martedì 23 aprile Borsanese-Leopandrillo Cantù 80-61, lunedì 29 ore 21.30 Giovani Atleti Lonate-Guanzate, martedì 7 maggio Marnatese-Meda

Classifica girone Iron Ovest

Borsanese 10; Marnatese 8; Giovani Atleti Lonate, Meda, Guanzate, 6; Leopandrillo Cantù 0.