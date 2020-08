Pol Colverde “E..state Colverde” ancora presente dal 24 agosto

Pol Colverde torna il camp estivo della società lariana che sta avendo grande successo.

Continua l’estate calda e divertente della Pol Colverde. La polisportiva lariana infatti proseguendo la sua tradizione e la propria missione sociale, ha ripropsosto nei mesi scorsi il Camp pluridisciplinare estivo con una formula organizzativa in grado di soddisfare tutte le prescrizioni di sicurezza ma ragalando quotidianamente tanta sana attività e divertimento per tutti i giovani campers nati dal 2006 al 2013. Visto il successo ottenuto nelle scorse settimane “E..state Colverde” raddoppia anche ad agosto e settembre. Già perchè il camp estivo 2.0 non è mai stato esclusivamente un evento sportivo, ma anche e soprattutto un momento di attività sociale a favore dei più piccoli tra sport e natura. Ecco allora che Colverde propone altre tre settimane di camp dal 24 agosto all’ 11 settembre così suddivise:

1° turno dal 24 al 28 agosto

2° turno dal 31 agosto al 4 settembre

3° turno dal 7 all’11 settembre

Per iformazioni e iscrizioni gli interessati possono rivolgersi al tel 3407850814 o email info@polisportivacolverde.it