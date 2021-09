Pol Comense al via l'accordo multisportivo tra il club nerostellato e l'ISMA di Villa Guardia

Pol Comense ufficiliazzata la collaborazione tra il club lariano e un'importante realtà scolastica provinciale.

Pol Comense il presidente Guido Corti: "Con l'Istituto Santa Maria Assunta avvieremo un progetto con corsi di basket, volley e calcio"

La Pol Comense 2015 è una realtà sportiva sempre più consolidata nel panorama nostrano e radicata sul territorio provinciale con le sue attivita. Da qualche settimana infatti il club presieduto da Guido Corti ha aperto la nuova stagione sportiva che prevede molti corsi di basket, minibasket, volley, minivolley e multisport in varie sedi della nostra provincia e non solo nella città di Como. Un'ampia attività che la società nerostellata continua a intensificare proponendo i suoi progetti e allacciando sempre nuove collaborazioni con società sportive e istituti scolastici. E' proprio di questi giorni infatti l'ufficialità di un nuovo interessante accordo sportivo che la Pol. Comense ha stretto con una realtà scolastica molto importante quale l’Isma, Istituto Santa Maria Assunta di Villaguardia.

Con questo accordo di collaborazione la Polisportiva Comense 2015 diventa così partner di Isma e fornitore per i progetti extrascolastici di Minibasket, Pallavolo e Calcio. I primi corsi delle tre discipline sportive inizieranno già la settimana prossima dal 27 settembre sotto la guida degli istruttori della Pol. Comense e si svolgeranno presso le strutture dell’istituto ISMA di Villaguardia. Molto soddisfatto di questa nuova collaborazione proprio Guido Corti il presidente della Pol. Comense 2015: «È un onore tornare a lavorare insieme all’Isma dopo tanti anni, per lo più fornendo una completa disponibilità di discipline sportive e su diversi turni a disposizione di tutti gli alunni per offrire il servizio a più età possibili. Ringraziamo quindi la direttrice Paola Barberio per aver accettato con entusiasmo il nostro progetto, sarà solo l’inizio di una collaborazione che vogliamo rendere più ampia possibile. I corsi saranno così strutturati: il lunedì e mercoledì quelli del basket, il martedì e giovedì quelli di pallavolo e il venerdì spazio al calcio sugli splendidi campi dell'istituto. Tutte lezioni che si terranno divise in turni tra grandi e piccoli dalla elementari alle medie ma i corsi sono aperti anche agli esterni. Puntiamo a fare proprio un bel lavoro con il progetto multisportivo della POl. Comense insieme alla Istituto Isma. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale della Pol. Comense, vi aspettiamo». I corsi di calcio, minibasket e volley saranno infatti aperti a tutti i bambini e bambine nati/e dal 2011 al 2016. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere via email a Info@comense.it oppure consultare il sito ufficiale www.comense.it.