Pol Comense-Le Bocce Erba, sinergia per crescere le nuove Laura Spreafico

Pallacanestro femminile

Nasce una nuova collaborazione tra le due società lariane nel segno della campionessa azzurra.

Una nuova sinergia sta crescendo sul territorio per creare la pallacanestro del futuro sulle orme di Spreafico.

Sulle orme di Spreafico

"Be like Sprea - Divertiti,gioca e cresci". Sotto questo simpatico e ambizioso slogan è nata la nuova collaborazione tra due delle più storiche società del panorama nostrano, la Pol. Comense e la Pallacanestro Le Bocce Erba che in vista della nuova stagione 2025/26 hanno deciso di creare una sinergia per promuovere il basket femminile giovanile sul nostro territorio. Due società che hanno avuto l'onore di avviare e crescere nel mondo della palla a spicchi Laura Spreafico per tutti "Sprea", dal minibasket erbese al settore giovanile nerostellato fino a vederla prima debuttare in Serie A e poi con la maglia azzurra dell'Italia con cui quest'estate da capitana ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati europei. La storia della "Sprea" nazionale quindi é il comune denominatore di che unisce Comense Erba che hanno deciso avviare una nuova iniziativa improntata a promuovere la pallacanestro femminile nella nostra provincia già dalle fasce di età più giovani. Pur disputando autonomamente i loro campionati, durante la prossima stagione le due società collaboreranno nelle categorie Under13 e Under15 con allenamenti in comune e leve. Una collaborazione finalizzata a divertire, giocare e crescere perché no le nuove Laura Spreafico del basket lariano e azzurro. Per informazioni ulteriori è possibile rivolgersi a Alex (Comense) tel. 346-1220309, Enzo (Erba) 335-8007156.