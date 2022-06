Pol Comense le campionesse dell'Italia Over 40 hanno illuminato la grande festa nerostellata

Pol Comense il 2 giugno la società lariana ha organizzato una bella manifestazione cestistica a Casnate.

Pol Comense Masciadri e Zara hanno guidato in campo le azzurre in amichevole contro Aldo Corno e poi hanno premiato il minibasket del club comasco

Grande basket, forti emozioni, giocate di classe e un pizzico di nostalgia questo il mix che è andato in scena alla grande festa che la Pol Comense ha organizzato per il 2 giugno sul parquet del PalaFrancescucci di Casnate. Nel tempio che fu della mitica Pool Comense la società nerostellata ha ospitato un'amichevole di lusso che ha visto scendere in campo la nazionale italiana Over 40 femminile e una selezione di giocatrici lombarde la TeamUP Comense allenata dall'intramontabile Aldo Corno che fu il condottiero di quella grande Comense e che ora siede sulla panchina del Giussano in serie B. Una sfida utile all'Italia Over 40 per preparare il debutto all'11esima edizione dei campionati Europei di Maxibasket in programma a Malaga dal 24 giugno al 3 luglio e che ha visto tornare sul parquet di Casnate alcune indimenticate campionesse della Comense come Raffaella Masciadri (18 scudetti in carriera, di cui 2 giovanili e 5 senior con la Comense) Francesca Zara (5 scudetti con la Comense) apparse ancora in grande forma e capaci di deliziare con alcune giocate di classe i tanti spettatori sulle tribune. Simpatico anche il "duello" sulle panchine opposte: da una parte come detto l'eterno Aldo Corno alla testa delle selezione lombarda mentre sulla panca avversaria a guidare l'Italia Over40 coach Gianluca Piccolo il tecnico campano ex vice della Comense, con cui ha vinto, tra il '92 ed il '96, quattro scudetti, tre Coppe Italia, 2 Coppe Campioni e un mondiale per Club) proprio come assistente di... Aldo Corno. Per una sera rivali ma sempre grandi amici.

Alla fine il successo ha premiato l'Italia Over 40 per 81-57 ma per tutti tanti applausi, super divertimento prima dell'immancabile foto finale di rito con tutto il minibasket e il settore giovanile della Pol. Comense.

Da segnalare infatti che l'amichevole senior è stata preceduta dall'annuale festa della Scuola Basket Comense che dalle ore 14.30 alle 18 ha visto susseguirsi sul parquet tutte le finali del Torneo minibasket del centro nerostellato e centinaia di giovanissimi cestisti che alla fine sono stati premiati proprio dalle campionesse dell'Italia Over40.

Il tabellino di Italia Over 40-TeamUP Comense 81-57

Parziali: 20-17, 47-26, 59-44

Italia Over: Dos Santo 24, Gori 15, Zara 13, Ballardini 8, Masciadri 7, Marcolini 6, tassara 4, Censini 4. All. Piccolo.