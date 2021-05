Pol Comense l’estate calda nerostellata tra Open day e camp di basket e multisport

La socoetà nerostellata ha poi aperto le iscrzioni per il suo Summer basket camp che si svolgerà da GIOVEDI 24 giugno a MERCOLEDI 30 GIUGNO nella ridente località montana di Canazei/Campitello di Fassa, in Trentino. Una suggestiva proposta di vacanza rsevata a tutti i giovani dai 6 ai 18 anni. Ovviamente tanto basket ma non solo visto che sarà alternato da altre divertentissime discipline sportive: mountain bike, tiro con l’arco, baseball, yoga, tchouckball, pallamano, arrampicata e molte altre. I giovani saranno divisi in gruppi in base all’età e svolgeranno allenamenti di basket per metà giornata, diretti da uno Staff Tecnico di allenatori qualificati, allenatori della Comense e anche tecnici federali, e proveranno anche altre discipline sportive diverse, sempre sotto la guida di istruttori professionisti. Tutte le proposte del Camp permetteranno di abbinare l’attività sportiva a tanti momenti di socializzazione e di puro divertimento all’interno di contesti paesaggistici di inestimabile valore quali le Dolomiti Trentine della Val di Fassa. Per infomazioni o iscrizioni consultare il sito ufficiale del club www.comense.it