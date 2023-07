Pol Comense l'Europe&Italy Basketball Summer Festival sta per sbarcare sul parquet di Casnate 

Pol Comense pronta l'edizione 2023 della manifestazione organizzata dal club lariano e Dream Italy Sport Tour.

Pol Comense sabato 5 agosto si apre la serie di amichevoli internazionali a stelle e strisce con Shippensburg University -Pro Camp Brescia

Tutto pronto a Casnate per dare il via all'edizione 2023 Europe&Italy Basketball Summer Festival presso il PalaFrancescucci al ciclo di partite amichevoli internazionali organizzato da Pol Comense con Dream Italy Sport Tours. Un evento dedicato a tutti gli appassionati di basket a stelle e strisce che per tutto il mese di agosto avranno la possibilità di vedere all'opera alcune formazioni delle Università americane opposte a selezioni italiane. Si comincia sabato 5 agosto con la prima partita maschile alle ore 18 Shippensburg University - Pro Camp Brescia. Pis seguiranno altre interessanti sfide maschilie femminili.

Il programma completo dell'Europe&Italy Basketball Summer Festival 2023

Sabato 05 Agosto 2023 Gara maschile Ore 18:00 Shippensburg University - Pro Camp Brescia

Mercoledì 09 Agosto 2023 Ore 10:00 /11:30 Sessione di allenamento Squadra femminile Virginia Commonwealth

Giovedì 10 Agosto 2023 Gara maschile Ore 18:00 Virginia Tech - Italy All Star

Domenica 13 Agosto 2023 Gara femminile Ore 18:00 Cal State Fullerton - Spanish All Star Team

Lunedì 14 Agosto 2023 Gara femminile Ore 18:00 Regis University - Italy All Star