Pol Comense  lo spettacolo del Torneo SCB di minibasket ritorna in campo sabato 2 aprile

Pol Comense al PalaFrancescucci di Casnate dalle ore 15 si giocherà la 26esima edizione della kermesse del club nerostellato

E' arrivata la Primavera anche in casa della Pol Comense che riporta nel suo tempio di Casnate, sul parquet del PalaFrancescucci una manifestazione sempre molto attesa da tutti i giovani cestisti Nerostellati. Sabato 2 aprile infatti torna il Torneo SBC il torneo di minibasket tra tutti i corsi organizzati dalla Scuola Basket Comense che è giunto alla sua 26esima edizione. Un traguardo importante come sottolinea con soddisfazione Guido Corti il presidente del club nerostellato ed ideatore del Torneo SBC:

"SCB è il nostro torneo NCAA, come in America tutte le scuole si incontrano in minipartite utili a far avvicinare i bambini al minibasket e creando spirito di squadra e di appartenenza sia al proprio corso che alla società. Dopo due anni di fermo ne sentivamo la mancanza. Il torneo interno è nato nel 1997 e dai nostri centri minibasket sono uscite molte giocatori e giocatrici che ancora adesso giocano in serie nazionali o nelle minors comasche".

Questo il programma del torneo SCB di sabato 2 Apirle

Ore 15 Corso Via Brambilla-Corso Villa Guardia SMA

Ore 15.30 Crso Via Giulini-Corso Casnate /FIno

Ore 16 Corso Cadorago-Corso Montessori

Ore 16.30 Corso Via Fiume- Corso San Carpoforo