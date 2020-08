Pol Comense organizzati gli Open Days di settembre per i giovanissimi cestisti

Pol Comense aperte le iscrizioni per le prove gratuite nei centri minibasket nerostellati.

Pol Comense un invito rivolto ai nati/e dal 2010 al 2015 presso le palestre di Fino Mornasco e via Gulini a Como

Passato il ferragosto stanno per finire le vacanze anche in casa del Pol Comense che ha già organizzato una serie di Open days nei suoi centri minibasket maschile e femminile al grido di “Vieni a provare con noi”. Un invito rivolto a tutti e tutte, nati e nate dal 2010 al 2015. Due le sedi degli allenamenti: la palestra Ronchetti di via Giulini a Como e il centro sportivo di Fino Mornasco. Per partecipare gli interessati devono effettuare, come prescritto dai protocolli, la prenotazione sul sito ufficiale www.comense.it

Calendario Open days presso la Palestra Ronchetti

Sabato 19 e 26 settembre ore 10-12

Oppure

Dal 1 settembre dal lunedì al venerdì ore 16.30-18.30

Calendario Open days presso la palestra di Fino Mornasco (via Leonardo da Vinci)

Sabato 5, 12, 19 settembre ore 15-17