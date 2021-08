Pol Comense per settembre è già pronta la lunga serie di Open Days di basket e volley

Pol Comense la società lariana sta già organizzando la nuova stagione sportiva 2021/22.

Pol Comense il club nerostellato dal 6 settembre aprirà le sue porte con allenamenti giovanili per cestisti/e e pallavoliste

In casa della Pol Comense non è mai vacanza anzi si continua a lavorare per preparare al meglio la nuova stagione sportiva 2021/22. Ecco infatti che la società nerostellata presieduta da Guido Corti ha già definito un ricco calendario di Open Days sia per il settore basket che per quello del volley con l'intento di reclutare nuovi campioncini sotto canestro e sotto rete. Non sarà necessario il Greenpass basta consultare il sito ufficiale www.comense.it oppure per informazioni: info@comense.it

Le date degli Open Days di BASKET maschi e femmine