Pol Comense sabato Open Day di basket femminile a Casnate

Pol Comense continua l'attività sportiva estiva del club nersotellato.

Pol Comense intanto si è aperto il primo turno del Como Summer Camp a Casnate con Bernate

Continuano la lunga estate sportiva della Pol Comense. la società nerostellata diretta dal presidente Guido Corti organizza una leva di pallacanestro femminile riservata alle ragazze nate nel 2008 non tesserate per altre società e per le nate nel 2009/10/11. L'appuntamento per tutte è fissato per sabato 19 giugno alle ore 18.00 presso il Palasampietro di Casnate con Bernate. Per prenotarsi le interessate possono scrivere a info@comense.It.