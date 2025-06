Polato vola in serie A2, Del Pero confermata a San Martino in A1

L'attualità del basket femminile vede ancora protagoniste le due cestiste brianzole in Serie A2 e Serie A1.

Serie A2 e Serie A1, brillano le brianzole

In attesa del debutto dell'assese Laura Spreafico agli Europei 2025 al via mercoledì 18 a Bologna contro la Serbia, ecco che c'è chi festeggia un'importante promozione. Si tratta di Sara Polato, ala pivot di Cantù, che nel week-end è salita in serie A2 con Milano Basket Stars. La giocatrice brianzola sabato ha vinto con Milano anche la gara di ritorno della finale playoff di serie B battendo in casa il San Raffaele Roma per 66-63 dopo che si era già imposta nella capitale vincendo la gara d'andata per 63-71. Una promozione fantastica che corona una stupenda cavalcata che ha visto Polato e compagne protagoniste fin dall'inizio.

La conferma

Intanto un'altra cestista canturina è protagonista non sul campo, ma sul... mercato. Si tratta di Beatrice Del Pero, guardia del 1999 che è stata confermata nel roster dell'Alama San Martino di Lupar dopo l'ultima bella stagione vissuta in Serie A1. La guardia canturina, arrivata in Veneto un anno fa dopo le esperienze a Schio e Bologna, è stata un'arma fondamentale in uscita dalla panchina per il quintetto giallonero a una media di 8 punti, oltre 2 rimbalzi e quasi 2 assist in 23' di media a partita. Questa la dichiarazione di Bea dopo la riconferma: "Quest'anno mi sono trovata benissimo e la stagione ha superato tutte le mie aspettative. Ecco perché sono felicissima di rimanere e di poter ripartire da una base solida: è importante avere un gruppo che già si conosce e sa giocare insieme. Per la prossima stagione mi aspetto di fare ancora meglio con l’obiettivo di alzare sempre l’asticella. Sono emozionata e non vedo l'ora di ricominciare".