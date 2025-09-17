Polisportivasenna: boom di adesioni per il calcio

"Ci abbiamo lavorato tanto e il sacrificio è stato ripagato", ha dichiarato il direttore generale Giovanni Borghetto

Il settore calcio della Polisportivasenna ha avuto una crescita esponenziale: gli iscritti della società di Senna Comasco sono passati da 30 a circa 101 in poco tempo.

Boom di adesioni

Conferma Giovanni Borghetto, direttore generale:

“Da quest’anno avremo 6 squadre: 5 di bambini e una di adulti. Tra giocatori e staff siamo in circa 110 persone”.

In società c’è tanta soddisfazione per l’exploit che ha avuto il settore calcio:

“Ci abbiamo lavorato tanto e il sacrificio è stato ripagato. L’anno scorso i giocatori erano 30, ora il numero è triplicato. Ma non dimentichiamo che siamo partiti 5 anni fa con solo la squadra di adulti nel campionato Csi”.

Le categorie

Per questa stagione la Polisportivasenna avrà quindi i Primi calci, i Pulcini, una squadra di Csi per i nati tra il 2012 e il 2014, una di giovanissimi del 2012, una di allievi del 2009 e 2010 e la squadra di adulti in Csi:. Prosegue Borghetto:

“Abbiamo lavorato tantissimo a questo progetto e un ringraziamento va anche a Nicolò Borghetto perché è anche merito suo se siamo arrivati a questo livello con i ragazzi. È stato l’allenatore dei bambini quando 3 anni fa erano solo 8, 9 al massimo, ma ci ha creduto e i risultati si sono già visti con i 30 calciatori dello scorso anno”.

Il commento del direttore sportivo

Aggiunge Antonio Gioiosa, direttore sportivo:

“C’è tanta contentezza, ma questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Ora cercheremo di creare un vero settore giovanile e l’obiettivo per i prossimi 5 anni sarà quello di avere una prima squadra. Il nostro slogan è “dare il massimo” e lo daremo”.

La soddisfazione di Passeri

Commenta entusiasta Patrizio Passeri, presidente della Polisportivasenna:

“Il settore è in esplosione e con questi numeri abbiamo la possibilità di creare diverse categorie. Questo ci ha portato anche alla ricerca di altri campi dove poter fare gli allenamenti e quindi a siglare un accordo con la Polisportiva Cuggiago ‘80 che ci permetterà di utilizzare il campo che ha in gestione in via per la Stazione a Cucciago”.

Passeri non ha dubbi:

“Borghetto e Gioiosa si meritano questo successo. Non hanno mai smesso di lavorarci e il settore sarà il fiore all’occhiello della prossima stagione”.

Le nuove squadre e il progetto verranno presentati domani, giovedì 18 settembre 2025 alle 20 al campo di Senna Comasco.