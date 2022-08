Pool Cantù: ancora una vittoria per Dario Igor Bettella FOTO

Pool Cantù: ancora una vittoria per Dario Igor Bettella.

Pool Cantù: ancora una vittoria per Dario Igor Bettella

Trionfo di Dario Igor Belletta nella gara di domenica 14 agosto svoltasi a Clusone, in provincia di Bergamo, su un percorso molto impegnativo. Ha regolato allo sprint sul pavé un gruppetto di 36 corridori dei 161 partenti. Importante il lavoro del compagno di squadra Grimod che chiuso entro l'ultimo chilometro una fuga in atto. Poi Belletta ha fatto il resto con un ottimo sprint. Prosegue così la stagione trionfale dei ragazzi del Pool Cantù, società presieduta da Ecclesio Terraneo, mentre per Belletta è la prima vittoria in maglia tricolore. Nel corso di questa settimana Fiorin e Belletta saranno in ritiro con la nazionale su pista a Montichiari in vista dei Mondiali.