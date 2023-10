Pool Cantù e Bortolami: un connubio ultravincente

Dall’anno della sua rinascita, il 2021, il Pool Cantù 1999 non ha fatto altro che vincere, portare a casa trofei e vedere i propri atleti mettersi al collo medaglie di ogni tipo, dalle più prestigiose in giro per il mondo e l’Europa fino a quelle delle gare italiane e locali.

Tutto questo però è merito di una squadra collaudata che vede in Ecclesio Terraneo il presidente, in Antonio Meroni il general manager e in Gianluca Bortolami il direttore sportivo. E affidare a Bortolami la guida dell’intero gruppo si è rivelata una scelta quanto mai azzeccata per i risultati, ma non solo.

L'inizio della collaborazione

"La collaborazione è iniziata nel 2021 - ricorda lo stesso Bortolami - Con Ecclesio e Antonio ci conoscevamo per amici comuni (Massimo Rabbaglio, ndr), un giorno ci siamo trovati e abbiamo ripercorso insieme la storia del Pool con un po’ di nostaligia. Tutti insieme abbiamo pensato che fosse un peccato che il Pool Cantù non fosse più quello che era una volta e così ho detto a Ecclesio e ad Antonio che si poteva pensare a una ricostruzione con tre tram differenti: le giovanili, la Juniores e l’Arvedi Team per i dilettanti. All’inizio il presidente e il general manager si sentivano un po’ estranei, ma ci tenevamo molto a coinvolgerli come Pool Cantù perché il loro amore per il ciclismo è immenso e se lo meritano".

Così in quel 2022 la squadra biancoazzurra si è ripresentata sul palcoscenico del ciclismo giovanile italiano con un team di tutto rispetto e dove il rispetto è la prima regola.

"Tutto il sodalizio sta andando avanti nel migliore dei modi - ha continuato Bortolami - Ma oltre i risultati, la cosa bella è che non c'è mai un momento di discussione e di appannamento. I risultati li stanno raccogliendo i ragazzi e devo dire che con me collaborano altri direttori sportivi, gente molto preparata. Abbiamo uno staff competitivo e ne vado fiero".

L’intervista integrale sul Giornale di Cantù da sabato 7 ottobre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui