Pool Cantù: sesta vittoria per Matteo Fiorin

Matteo Fiorin ha conquistato la sesta vittoria stagionale su strada, porntando a otto le vittorie per il team biancoazzurro categoria juniores. Anche nel mese di agosto l'attività della società diretta dall'ex professionista Gianluca Bortolami non conosce soste. Domenica nella trasferta in quel di Vittorio Veneto nel 61° Circuito dell'Assunta, il velocista di Seveso ha battuto nettamente allo sprint il gruppo compatto. Ottima è stata la prova di tutta la squadra, agli ordini del direttore sportivo Loris Ferrari, con un lungo tentativo di fuga di Etienne Grimod rintuzzato da tutta la squadra, che ha pilotato magnificamente Fiorin verso la vittoria a braccia alzate. Una gara per niente facile, dove hanno affrontato la Borgo Molino, team numero uno per vittorie in Italia, e Autozai Contri team con numerose ruote veloci. Media finale circa 47 chilometri all'ora. Ennesima soddisfazione stagionale, che premia la dedizione i sacrifici e l'impegno quotidiano di tutte le componenti della società.