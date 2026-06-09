La forza del Velo Club Sovico e del Pool Cantù – Sovico – GB Team è il gruppo: nel caso ci fossero dubbi, Giovanissimi e Allievi li hanno fugati con le prestazioni e i risultati ottenuti nel weekend.

Pool Cantù-Sovico domina tra Lissone e Turate, Allievi protagonisti a Turbigo

Iniziando la carrellata dalla categoria più giovane dobbiamo dare conto della vittoria dei ragazzi e delle ragazze sovicesi nel “1° Trofeo Sprint Fossati”, un torneo di Primi Sprint che si è disputato venerdì 5 giugno a Lissone. Nella classifica a squadre della competizione serale, gli atleti gialloblu hanno conquistato il successo di squadra battendo Salus Seregno e Molinello.

Bis a Turate per il Velo Club

Anche domenica, i ragazzi diretti da Laura Vergani e dal suo staff sono saliti sul gradino più alto del podio conquistando il trofeo riservato alla società prima classificata nella gara disputata a Turate, nel Comasco: alle spalle dei Giovanissimi del “Velo” si sono classificati l’U.S. Carbonate e la Costamasnaga.

Gli Allievi protagonisti a Turbigo

Salendo di categoria gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team sono stati protagonisti nella seconda edizione del Trofeo Mewa corso a Turbigo. Al termine dei 75 chilometri in programma, Fabio Di Leo si è classificato al secondo posto preceduto soltanto dal vincitore Samuele Matteini (Alba Orobia Biassono); terza posizione per Nicolò Maggioni (Pedale Senaghese) mentre al quarto posto ha chiuso l’altro alfiere del Pool Cantù – Sovico – GB Team Simone Marconi. Decima piazza per Andrea Pietrobon, sempre per il sodalizio canturino-sovicece. La formazione diretta da Ferrari, Alberti e Buttini ha conquistato anche il trofeo per la società con il maggior numero di classificati nei primi cinque posti dell’ordine d’arrivo.

Ordine d’arrivo Allievi Turbigo

1° MATTEINI SAMUELE (ALBA OROBIA – BIASSONO)

2° DI LEO FABIO (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)

3° MAGGIONI NICOLO’ (TEAM SENAGHESE GUERRINI)

4° MARCONI SIMONE (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)

5° CARELLI ANDREA (ALBA OROBIA – BIASSONO)

6° BOTTA MATTEO (TEAM SENAGHESE GUERRINI)

7° DACCO’ ALESSANDRO (ALBA OROBIA – BIASSONO)

8° HOIDRAG ALEX NICOLAE (EQUIPE CORBETTESE)

9° DALOLA RICCARDO (TEAM SENAGHESE GUERRINI)

10° PIEROBON ANDREA (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)