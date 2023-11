E' fatale il tie-break per il Pool Libertas Cantù, che si lancia 2-0 per poi subire rimonta e sorpasso da parte della Conad Reggio Emilia. Non bastano i 24 punti di Kristian Gamba per centrare la prima vittoria in casa della stagione, ma da segnalare la bella rimonta del quarto set guidata dai giovani ragazzi canturini.

Pool Libertas cade in casa: grande rimonta di Reggio Emilia

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorezo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Fabio Fanuli risponde con Lorenzo Sperotto in cabina di regia, Christoph Marks opposto, Romolo Mariano e Matteo Maiocchi in banda, Nicola Volpe e Paolo Bonola al centro, e Filippo Pochini libero.

Inizio di primo set in equilibrio, poi due ace, di Gamba prima (8-6) e di Ottaviani poi (11-8), lanciano il Pool Libertas. Marks non ci sta e rimette il punteggio in parità a quota 11. Un'invasione a muro di Volpe riporta il doppio vantaggio dalla parte di Cantù (14-12). Ottaviani si carica la squadra sulle spalle, e un suo ace convince Coach Fanuli a fermare il gioco (18-15). Due errori in attacco della Conad, e i canturini volano sul +4 (22-17). Reggio Emilia accorcia le distanze e Coach Denora Caporusso ferma tutto (23-20). Gamba conquista il primo set point per i suoi, e Coach Fanuli chiama il suo secondo time-out (24-21). Al rientro in campo un ace di Monguzzi chiude il parziale (25-21).

A inizio secondo set il Pool Libertas non perde il ritmo e si lancia subito avanti, con Coach Fanuli a fermare il gioco (8-4). Al rientro in campo la Conad approfitta di qualche errore di troppo dei canturini per pareggiare a quota 8. Gamba mette a terra la palla del nuovo +2 interno (10-8). Reggio Emilia non sta a guardare e prova a tornare in pari, ma i centrali canturini passano regolarmente, e Pedron piazza il muro del +3 (16-13). Marks riporta sotto i suoi (16-15), ma il videocheck conferma che non c'è il tocco del muro sull'attacco di Maiocchi e Cantù torna a +3 (19-16). Un ace di Sperotto ri-accorcia le distanze (19-18), ma Gamba riporta il vantaggio interno a +3 (21-18). Bonola mura Gamba e riporta i reggiani a -1 (21-20). Ottaviani attacca in rete una pipe, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (23-22). Al rientro in campo due errori di Marks consegnano il parziale ai lombardi (25-22).

A inizio terzo set Coach Fanuli si gioca la carta Suraci per Maiocchi, e questo scuote la squadra, che si lancia avanti (3-6). Gamba riporta sotto i suoi (7-8), ma un ace di Sperotto convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (8-11). Un ace di Monguzzi riporta sotto il Pool Libertas (10-11), ma Marks ricaccia indietro qualunque tentativo di rimonta canturina. Un errore di Gamba porta la Conad sul +4 (11-15). Una pipe di Ottaviani riporta Cantù a -2 (14-16), ma una pipe di Mariano convince Coach Denora Caporusso a chiamare il suo secondo time-out (14-19). E' lo strappo decisivo: i canturini lottano palla su palla, ma li Reggio Emilia ricaccia indietro ogni volta. Chiude un muro di Sperotto su Magliano (19-25).

A inizio quarto set la Conad riprende da dove aveva lasciato, e sotto i colpi di Marks e Mariano vola avanti (3-7). Volpe spadroneggia a muro, il Pool Libertas commette qualche errore di troppo, e il divario aumenta (4-11). Coach Francesco Denora Caporusso cambia entrambi gli schiacciatori, ma questa mossa non scuote i canturini, che precipitano a -11 (7-18). Gamba piazza 3 ace in un attimo (12-18), Coach Denora Caporusso butta nella mischia anche Gianotti, Quagliozzi e Picchio, e Cantù prova un recupero quasi disperato (13-21, 17-23, 20-24). Una battuta in rete di Monguzzi manda il match al tie-break (21-25).

Nel quinto e decisivo set la Conad allunga subito grazie al turno al servizio di Suraci, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (1-4). Al rientro in campo Reggio Emilia alza il muro e vola via (1-8). E' già lo strappo decisivo: a Reggio Emilia basta tenere in cambiopalla per vincere parziale e incontro con Marks (6-15).

