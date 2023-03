Per l'ultima giornata di regular season al PalaFrancescucci si terrà il derby tra la Pool Libertas Cantù e la Consoli McDonald's Brescia. Un match che potrebbe sembrare una formalità sulla carta, infatti i bresciani non godono di un buon momento di forma, nelle ultime 3 partite sono arrivate 3 sconfitte. Ma un derby è un derby e Cantù deve conservare la sua seconda posizione in classifica.

Pool Libertas Cantù, all'ultima giornata c'è il derby con Brescia. Denora: "Vogliamo sentire la spinta del pubblico"

Così coach Francesco Denora ha presentato la partita:

“Per la nostra ultima gara casalinga di regular season ci auguriamo che ci sia molta gente a spingerci per mantenere il secondo posto. Brescia è una squadra molto esperta e molto forte in attacco, sia per qualità degli attaccanti e anche grazie al loro palleggiatore che continua ad essere uno dei top della categoria. Cercheremo di metter pressione sin dall'inizio con la nostra fase break, ma vogliamo anche far dei passi avanti in sideout. Loro verranno con tutte le intenzioni di mettere al sicuro la salvezza e poi è comunque un derby, ma noi vogliamo blindare la classifica, ce lo stiamo sudando ogni giorno questo secondo posto e mancano gli ultimi metri”.

Gli avversari

Il confermatissimo coach Roberto Zambonardi, su questa panchina dal 2006 e artefice delle promozioni sul campo dalla Serie B2 alla Serie A2, schiera l'eterno Simone Tiberti in cabina di regia, a Brescia dalla stagione 2015/2016. Come opposto si alternano il mancino Fabio Bisi, nelle file bresciane dalla stagione 2015/2016, tranne la parentesi di qualche mese nella scorsa stagione nella Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, e lo slovacco Jakub Petras, arrivato a Brescia poco prima di Natale. Gli schiacciatori sono l'ex di giornata Andrea Galliani, alla Consoli McDonald's da quattro stagioni dopo l'esperienza in Superlega in maglia Vero Volley Monza, e la new entry cubana Abraham Alfonso Gavilan, le ultime tre stagioni in Turchia. Al centro rientra Nicola Candeli dopo l'esperienza in Superlega con la maglia della Consar RCM Ravenna, e il confermato Davide Eposito, alla terza stagione in terra bresciana. Il libero è il confermato Andrea Franzoni.

La gara di andata

Il match di andata ha visto il Pool Libertas Cantù imporsi per 3-1 al Centro Sportivo San Filippo di Brescia. I padroni di casa, pur con qualche defezione, hanno lottato ma nulla hanno potuto contro la verve degli ospiti dai nove metri (10 ace a fine gara). Top scorer è stato Kristian Gamba con 18 palloni a terra.

Quando e dove

Fischio d'inizio: domenica 26 marzo 2023 alle 19.00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Veronica Mioara Papadopol e Gianmarco Lentini. Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.