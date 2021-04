Pool Libertas Cantù: il presidente Ambrogio Molteni analizza la stagione

Annata più che positiva per il Pool Libertas Cantù in serie A2: nonostante le numerose difficoltà legate al Covid, al cambio di palleggiatore a stagione in corso e non solo, la squadra guidata da coach Matteo Battocchio ha conquistato 22 punti in regular season, l’accesso ai Playoff e ha superato anche il primo turno con Santa Croce, chiudendo la stagione solo contro la seconda forza del campionato, la Prisma Taranto. L’analisi del presidente Ambrogio Molteni non può che essere quindi positiva.

Molteni: “Questa stagione mi dà nuova linfa per il futuro”

“Mercoledì 14 aprile è terminata una stagione iniziata appena dopo ferragosto del 2020, ossia 8 mesi fa. Sono stati mesi difficili, in primis caratterizzati dal problema Covid, che ha colpito quasi tutta la squadra (me compreso) fra novembre e dicembre, e che ci ha portato a fare come gruppo squadra la bellezza di quasi 1.300 tamponi fra molecolari e antigenici, oltre ai test sierologici. Abbiamo giocato 22 partite in regular season, ottenendo 22 punti rispetto ai 9 della stagione precedente, conclusasi alla 18ma giornata. Abbiamo conquistato l’accesso ai Play Off, dove abbiamo eliminato una squadra storica come la Kemas Lamipel Santa Croce, contro i quali in 9 anni di A2 non avevamo mai vinto, con un secco 3-1 all’andata e 3-0 al ritorno. Ai quarti abbiamo perso con la seconda in classifica, la Prisma Taranto. Dopo tutto ciò, devo dire che, a distanza di 2 anni dall’ultima volta, l’accesso ai Play Off mi ha dato nuova linfa e voglia di fare qualcosa di positivo anche in futuro”.

“Il prossimo anno sarà il decimo in A2, il nono consecutivo”

Il pensiero del numero uno della Libertas Cantù va poi al futuro.