Quindici stagioni in maglia canturina. 296 partite solo in Serie A2 Credem Banca, con quelle in Serie B sono molte di più. Questi i numeri della quarta conferma consecutiva del libero Luca Butti, una vera e propria colonna portante del Pool Libertas Cantù, nonché da tempo uno dei migliori nel suo ruolo nella seconda categoria nazionale.

Pool Libertas Cantù: anche Butti rimane, per la quindicesima stagione consecutiva

“Luca Butti è un'istituzione per Cantù – commenta coach Francesco Denora –, rappresentando un punto di riferimento per la squadra. Dopo l'infortunio è tornato ad esprimersi ai suoi livelli, e diventa difficile immaginare la squadra senza di lui. È un leader nello spogliatoio, e uno dei migliori giocatori del suo ruolo. Ha guidato in modo eccezionale la linea di ricezione, e sono entusiasta che continuerà a farlo. Sarà un elemento imprescindibile per l'integrazione dei nuovi giocatori nel nostro sistema di gioco, e sono certo che non ci saranno difficoltà, considerando la sua disponibilità. Conoscendo già le mie idee di gioco sa benissimo cosa voglio da lui, tutto si svolgerà in modo più naturale e sono sicuro che continuerà ad essere uno dei migliori della sua categoria”.

“Sono contento di restare a Cantù – dice il libero comasco –, e ringrazio sia Ambrogio (il Presidente Molteni, ndr) che Francesco (coach Denora, ndr) per la riconferma. Arriviamo da una signora stagione, che mi ha aiutato a 'dimenticare' quella precedente dove avevo giocato pochissimo per problemi ad un ginocchio. Me la sono goduta una partita alla volta, senza pensare a dove potevamo arrivare, e il viaggio è stato bellissimo, e me lo porterò sempre con me. Siamo stati sempre protagonisti, e puntiamo ad esserlo anche nel prossimo campionato”.

“Per la prossima stagione – continua – ci sono squadre come Cuneo e Prata che stanno allestendo dei roster competitivi. Avendo noi confermato gran parte dell'ossatura, credo che potremo dire la nostra. Ho immensa fiducia nei miei compagni, sia in quelli confermati che nei nuovi arrivi. Abbiamo sostituito un ottimo palleggiatore come Alessio (Alberini, ndr) con uno altrettanto forte come Pedron, e quindi sono convinto che potremo fare bene”.

“Mi sto tenendo in forma per arrivare in maniera buona alla preparazione – conclude –. Ogni anno cerco di alzare un pochino di più l'asticella, e spero di continuare a farlo anche quest'anno. Il mio volere è quello di migliorare sempre un pochino di più, in modo tale da poter aiutare la squadra”.

La scheda

Luca Butti

Nato a: Como

Il: 08/12/1991

Altezza: 184cm

Rruolo: libero

Carriera: