La stagione 2020-2021 porta in dote tante novità per il Pool Libertas Cantù, dalla collaborazione con il Vero Volley Monza alla nuova casa causa lavori di ristrutturazione al Parini. Ma in mezzo a tutti questi cambiamenti, il settore giovanile rimane un punto fermo, e anche per la prossima stagione il campionato di Serie C vedrà ai nastri di partenza la formazione canturina.

Pool Libertas Cantù ancora in serie C: ecco il roster

Il roster che affronterà l’impegnativo campionato regionale è composto per la maggior parte dai ragazzi che hanno già fatto parte della rosa la scorsa stagione. Si tratta, per molti di questi giocatori, della seconda partecipazione ad un campionato così impegnativo, anche se alcuni di loro hanno già respirato aria di Serie A alleandosi regolarmente con la prima squadra. Unica new entry sarà il “rientro alla base” di Gabriele Pellegrinelli, classe 2003, dopo l’esperienza in prestito con le giovanili dei Diavoli Rosa Brugherio, coronata da un secondo posto nazionale nella stagione 2018-2019.

“Oltre alla Serie A2 – dice il Presidente Ambrogio Molteni – la prossima stagione avremo ancora sia la Serie C che la Serie D. Per noi è un grande risultato, e conferma il buon lavoro che stiamo facendo con i ragazzi. Purtroppo non ci sarà possibile giocare al Parini per i noti lavori di ristrutturazione previsti, ma abbiamo chiesto la disponibilità il sabato sera di avere la palestra di Senna Comasco, ed abbiamo trovato nel Sig. Passeri una grande comprensione, e quindi dovremmo poter fare lì le nostre gare interne”.

A guidare la squadra in panchina ci sarà ancora Coach Francesco Bernasconi, già protagonista di una promozione dalla Serie C alla Serie B2 nella stagione 2012-2013 sempre con la seconda squadra della Libertas. Diego Rossi è il confermato come secondo allenatore, mentre Barbara Odorisio è il dirigente.

“Sono molto contento – spiega Coach Francesco Bernasconi – perché verrà confermato il gruppo dell’anno scorso. La società, nella persona del Presidente Ambrogio Molteni, si è resa subito disponibile a continuare il percorso che si è interrotto bruscamente per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19. I giocatori hanno accettato la proposta, e ripartiremo a settembre con l’organico al completo. Sono felice anche del rientro di Gabriele Pellegrinelli: è un ragazzo molto giovane, ma già con una discreta esperienza pallavolistica, che di sicuro ci aiuterà ad alzare il livello in allenamento e in gara”.

“Ripartiremo con un gruppo che già si conosce – prosegue – e che ha lavorato insieme per mesi. La squadra sarà la stessa che ha trovato qualche difficoltà nell’inizio della stagione scorsa a causa del salto di categoria, ma poi è venuto fuori in maniera molto positiva, migliorando sensibilmente la propria classifica. Peccato per la chiusura anticipata della stagione, sono sicuro che ci saremmo tolti delle buone soddisfazioni. Riprenderemo nel rispetto delle norme gli allenamenti a Settembre con grande determinazione e voglia di crescere, caratteristiche già note al mio gruppo. L’organico rimane sempre molto giovane come età, dovremo riprendere confidenza con la palestra ma sono sicuro che con un lavoro programmato saremo pronti per l’inizio del campionato”.

“Non vedo l’ora di ritrovarmi con i ragazzi – continua –, sono convinto che questo gruppo ha ampi margini di crescita, e l’anno prossimo, lavorando come si deve, ci possiamo togliere delle buone soddisfazioni. Ringrazio il Presidente Ambrogio Molteni, che anche la prossima stagione mi dà la possibilità di allenare in società: sarà la mia decima stagione in Libertas, e spero di onorarla al meglio cercando di far crescere la squadra il più possibile”.

“Altra novità non da poco – conclude Coach Bernasconi –, e nostra soddisfazione, l’inserimento nel roster Serie A2 di Samuele Corti e di Luca Pellegrinelli. I ragazzi faranno parte del nostro gruppo Serie C, ma lavoreranno in parte anche con la prima squadra. Segnale molto importante per il nostro settore giovanile che, di anno in anno sotto la guida tecnica di Nadia Cravagna, è in crescita costante”.

Questo il roster completo della squadra che parteciperà al campionato di Serie C:

Palleggiatori: Andrea Romanò, Fulvio Roncoroni

Opposti: Pietro Corti, Matteo Borrozzino, Riccardo Corti

Schiacciatori: Emanuele Rizzi, Samuele Corti, Filippo Roncoroni, Gabriele Pellegrinelli

Centrali: Gabriele Maino, Luca Pellegrinelli, Giuseppe Falato

Liberi: Alex Arnaboldi, Federico Garcia, Matteo Bianchi

1° allenatore: Francesco Bernasconi

2° allenatore: Diego Rossi

Dirigente: Barbara Odorisio