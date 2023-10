Pool Libertas Cantù ancora in trasferta, si va a Ravenna. Denora: "Loro squadra notevole"

Per il secondo week end consecutivo il Pool Libertas Cantù giocherà lontano dal PalaFrancescucci nella prima di tre partite in otto giorni che caratterizzeranno la prossima settimana canturina. Appuntamento al Palasport "A. Costa" di Ravenna sabato 28 ottobre 2023 alle 19 per il match contro i padroni di casa della Consar. I ravennati hanno rinviato l'incontro della prima giornata contro Delta Group Porto Viro (che verrà recuperato a metà novembre), mentre settimana scorsa hanno perso per 3-0 a Cuneo contro i padroni di casa della Puliservice S. Bernardo.

Coach Denora presenta sfida:

“Con la trasferta a Ravenna giochiamo la prima di 3 gare in 8 giorni, e dal coefficiente elevato. L'asticella inizia ad alzarsi, e sarà interessante vedere come rispondiamo alle difficoltà che troveremo. Inoltre capiremo se c'è un gap con le migliori, e quanto è grande nel caso. Senza spingerci oltre, comunque, la testa è su Ravenna, in un campo bello e caldo, con una squadra che non nasconde le proprie ambizioni, e giustamente anche, dopo essersi rinforzata notevolmente. Vero che non c'è una favoritissima ad oggi, ma loro rientrano sicuramente tra le più notevoli, considerando la loro crescita a fine stagione, e i gran rinforzi al centro e in banda. Da parte nostra proveremo a far la nostra gara, partendo dall'intensità al servizio vista a Castellana Grotte e lottando su ogni palla”.

Gli avversari

Il coach della Consar è Marco Bonitta, Campione del Mondo nel 2002 con la Nazionale femminile, e guida una formazione molto giovane ma anche molto competitiva. Al palleggio c'è il confermato Filippo Mancini (classe 2004), che la scorsa stagione ha imparato molto dal veterano (classe 1975) Natale Monopoli. L'opposto è Alessandro Bovolenta (classe 2004), figlio di Vigor, scomparso troppo presto, e già nel giro della azionale di Ferdinando De Giorgi.

Gli schiacciatori sono Mattia Orioli (classe 2004), altro prodotto della “cantera” di Ravenna, e il canadese Evan Falardeau, che arriva dalla Varsity Blues Toronto University. Al centro troviamo Filippo Bartolucci (classe 2003), arrivato in estate dalla Videx Yuasa Grottazzolina, e l'esperto Stefano Mengozzi, tornato in Emilia Romagna dopo l'esperienza biennale alla Sir Safety Perugia in SuperLega. Il libero, e capitano, è il confermatissimo Riccardo Goi.

I precedenti

Due i precedenti tra queste due squadre, nella Regular Season scorsa. In entrambe le occasioni si è imposto il Pool Libertas con il punteggio di 3-1. Grande protagonista in campo Kristian Gamba, che ha messo a terra rispettivamente 25 e 23 palloni.

Dove e quando

Fischio d'inizio: sabato 28 ottobre 2023 alle 19 presso il Palasport "A. Costa" di Ravenna. Arbitri: Michele Marotta (Prato) e Sergio Jacobacci (Venezia). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv