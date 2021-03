Pool Libertas Cantù batte Synergy per 3 a 0

Al Pool Libertas Cantù riesce l’impresa di espugnare il PalaManera, e lo fa con il massimo scarto, battendo per 3-0 i padroni di casa della Synergy al termine di una partita combattuta. I tre punti conquistati in terra piemontese permettono ai ragazzi di Coach Matteo Battocchio di qualificarsi matematicamente per i Play-Off con un turno di anticipo.

Coach Matteo Battocchio schiera Robert Viiber al palleggio, con Matheus Motzo opposto, Romolo Mariano e Matteo Bertoli schiacciatori, Dario Monguzzi e Alessandro Gianotti centrali, e Luca Butti libero. Coach Mario Barbiero risponde con Pedro Luiz Putini al palleggio, Matteo Paoletti opposto, Luca Borgogno e Alessio Ferrini in banda, Manuel Bussolari e Alberto Marra al centro, e Filippo Pochini libero.

Il primo set inizia con le squadre in equilibrio. Il primo strappo è di marca canturina, aiutati dagli errori dei monregalesi (6-9). Due attacchi out di Motzo e il punteggio è di nuovo in parità a quota 10. Un attacco out di Paoletti, e il Pool Libertas va di nuovo a +2 (11-13), ma una pipe di Borgogno segna il nuovo pari a 16. Sale in cattedra Capitan Monguzzi, e con un muro su Paoletti e un attacco di prima intenzione su palla vagante costringe Coach Barbiero a fermare il gioco (17-20). Il Pool Libertas si ritrova, e con una pipe di Bertoli va sul +4 (18-22). E’ Motzo a mettere a terra la palla del set (19-25).

A inizio secondo set il turno al servizio di Bertoli è letale per la ricezione della Synergy: lo schiacciatore canturino mette a terra due ace, il muro ferma regolarmente gli attaccanti monregalesi, ed è 3-8. Mondovì, però, non si abbatte, e, lentamente ma inesorabilmente, recupera e torna sotto, costringendo Coach Battocchio a fermare il gioco (10-11). Monguzzi attacca out per il vantaggio interno (14-13). Si prosegue lottando palla su palla, senza che nessuna delle due squadre riesca a scappare via. È ancora Capitan Monguzzi a trascinare i suoi: un attacco e un ace, e Coach Barbiero chiama time-out (22-24). Al rientro in campo è un altro ace del Capitano canturino a consegnare il set ai suoi (22-25).

A inizio terzo set il Pool Libertas prova subito a scappare (4-7), ma la Synergy ribatte palla su palla e resta in scia ai canturini. Viiber guida i suoi sul +5 con due tocchi di seconda intenzione (7-12). Il videocheck rileva un’invasione, e Cantù vola sul +6 (8-14). Coach Barbiero le prova tutte: inserisce Milano per Putini, e questo scuote i padroni di casa, che tornano sotto (18-21). Mondovì lotta palla su palla, Coach Barbiero chiama anche il suo secondo time-out (19-23), ma non basta. Una pipe di Bertoli consegna set, partita e qualificazione matematica ai play-off ai suoi (21-25).