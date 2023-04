Pool Libertas Cantù: domani al PalaFrancescucci arriva Bergamo. Denora: "Fattore campo poco determinante"

La Pool Libertas Cantù domani torna in semifinale play-off dopo quattro anni dall'ultima volta. Lo farà affrontando la Agnelli Tipiesse Bergamo nel derby lombardo, proprio come nel 2018/19. Questa volta però il fattore campo sarà a favore dei canturini, e gara 1 è prevista già per domani, mercoledì 26 aprile 2023 alle 20.30 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

Pool Libertas Cantù: domani al PalaFrancescucci arriva Bergamo

I bergamaschi ai quarti hanno eliminato con un doppio 3-1 la Delta Group Porto Viro dell'ex canturino Felice Sette, ribaltando così il fattore campo. La serie di Semifinale, però, si prevede molto

combattuta: gli orobici sono l'unica squadra che è riuscita a battere per 3-0 i brianzoli sia all'andata che al ritorno, ma i ragazzi di coach Francesco Denora sono comunque riusciti a conquistare uno storico secondo posto al termine della regular season.

Il commento di coach Denora

"Stiamo cercando di recuperare le energie in vista di Bergamo. Si prospetta un'altra gara dall'alto tasso tecnico e agonistico. Nel finale di stagione hanno cambiato decisamente marcia, tornando ad essere la Bergamo che ci si aspettava ad inizio stagione, e non a caso hanno avuto la meglio su Porto Viro in sole due gare. È una squadra con un cambio palla di livello e un'ottima fase break grazie al loro muro e a dei battitori importanti. Non possiamo cullarci sul fatto di avere il fattore campo a favore: la trasferta è relativamente breve e loro sono stati bravi a guadagnarsi tre giorni in più di riposo. Nel nostro bagaglio tecnico abbiamo comunque le armi giuste per contrastarli: ci prepariamo a queste partite da agosto, e sicuramente non vogliamo fermarci qui".

Gli avversari

Coach Daniele Morato, subentrato in corsa all'esonerato Coach Gianluca Graziosi, presenta una formazione molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione: i soli confermati sono infatti il centrale (ed ex Capitano) Antonio Cargioli e l'opposto Williams Padura Diaz. In cabina di regia torna Igor Jovanovic, dopo aver vinto uno scudetto nella massima serie spagnola e uno in Romania. In diagonale a Cargioli, uno degli ex di giornata, Riccardo Copelli. Rinnovata anche la coppa di schiacciatori, che sarà composta da Tim Held e Roberto Cominetti, entrambi dalla Conad Reggio Emilia, con l'ultimo che indosserà i gradi da Capitano. Libero è Alessandro Toscani dalla BCC Castellana Grotte.

I precedenti

Sono ben 17 i precedenti tra queste due squadre, e la bilancia pende nettamente dalla parte di Agnelli Tipiesse Bergamo. Sono solo tre infatti le vittorie canturine, due delle quali al termine di combattutissimi tie-break. L'ultima è stata la stagione scorsa, al quinto set nel turno infrasettimanale dell'8 dicembre. Stesso risultato nelle due partite disputate in questo campionato: successo per 3-0 per gli orobici sia all'andata che al ritorno.

Quando e dove

Fischio d'inizio: mercoledì 26 aprile 2023 alle 20.30 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.