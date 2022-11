Archiviata la bella vittoria contro la Tinet Prata di Pordenone, è tempo per il Pool Libertas Cantù di affrontare la terza (e ultima) trasferta in aereo consecutiva. Appuntamento per

domenica 13 novembre 2022 alle ore 16.00 al PalaGrotte di Castellana Grotte per la sfida contro la seconda forza del torneo, la BCC. I pugliesi finora hanno subito una sola sconfitta, per 3-2 in casa per mano della Consar RCM Ravenna, e arrivano dall’affermazione nella tana della HRK Motta di Livenza.

Pool Libertas Cantù: domenica a Castellana Grotte per continuare a vincere, ma sarà difficile

“Vogliamo confermare i progressi fatti e dimostrare soprattutto a noi stessi che la partita di domenica non è stata un caso - ha detto coach della Pool Libertas Cantù Francesco Denora - Finalmente abbiamo alzato i ritmi e la qualità in allenamento e sono contento di avere dei ‘grattacapo’ positivi sulla scelta della formazione. Castellana è una squadra molto solida, e in questo momento è probabilmente l'anti-Vibo, vedendo la pallavolo che stanno esprimendo. Hanno un’ottima fase di muro-difesa, tanta esperienza, e il campo è uno dei più storici ed ostici. La nostra intenzione rimane quella di regalarci un'altra gioia, e provare a vincere la prima gara in trasferta”.

Gli avversari

Il Coach argentino Jorge Cannestracci torna a sedersi su una panchina italiana dopo l’esperienza con la Nazionale di Cipro, con la quale ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi dei Piccoli Stati Europei. La diagonale palleggiatore-opposto è composta da due brasiliani: in cabina di regia arriva Pedro Jukoski, le ultime due stagioni in Spagna, mentre l’opposto è il confermato Theo Fabricio Lopes Nery. Gli schiacciatori sono il confermato Capitano, ed ex di giornata, Nicola Tiozzo, e la new entry Paolo Luigi Di Silvestre da Lagonegro, con Claudio Cattaneo da Motta di Livenza pronto ad entrare a dare il suo contributo. Al centro troviamo il confermato Luca Presta, e la new entry Matteo Zamagni, reduce dal campionato trionfale in maglia Conad Reggio Emilia. Il libero è Andrea Marchisio, le ultime 5 stagioni alla Lube Civitanova Marche, con la quale ha vinto tutto quello che era possibile vincere.

I precedenti

Sono otto i precedenti tra queste squadre, e sono a senso unico: ad imporsi, infatti, è sempre stata la BCC Castellana Grotte. Nella storia il Pool Libertas Cantù è riuscito a strappare solo due set in totale ai pugliesi, che anche nella scorsa stagione si sono imposti con due 3-0.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 13 novembre 2022 alle ore 16.00 presso il PalaGrotte di Castellana Grotte (BA). Arbitri: Enrico Autuori (Salerno) e Matteo Talento (Salerno). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito della VolleyballWorld Tv.