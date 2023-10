Pool Libertas Cantù: domenica si vola a Bari. Denora: "Sarà una gara stimolante"

Il Pool Libertas Cantù si appresta ad affrontare la prima trasferta della sua stagione e sarà già una trasferta "volante". Infatti i ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso saranno impegnati domenica 22 ottobre alle 16 presso il PalaGrotte di Castellana Grotte in provincia di Bari contro i padroni di casa della BCC Tecbus, nel più classico dei “derby delle banche”.

Anche ai pugliesi la prima giornata di campionato non ha arriso: sono stati infatti battuti presso il Centro Sportivo San Filippo di Brescia per 3-1 dalla Consoli Sferc.

Il commento di coach Denora

“Sarà una gara stimolante, contro una squadra molto giovane ma ricca di entusiasmo, aspetto da non sottovalutare soprattutto se sommato all'entusiasmo del loro palazzetto, campo tutt'altro che semplice. Da parte nostra c'è voglia di trovare la prima vittoria del campionato: stiamo lavorando in palestra per crescere e affinare i nostri punti di forza. Ripartiamo dalla consapevolezza di non aver disputato una brutta partita contro Aversa, ma facendo tesoro di quella gara: sappiamo dove correggere il tiro per crescere ulteriormente. Il primo obiettivo in questo momento è quello di crescere di partita in partita per raggiungere una maturità di squadra importante”.

Gli avversari

Coach Simone Cruciani è alla sua prima esperienza come primo allenatore in Serie A2 Credem Banca: ha però già ricoperto questo ruolo in Serie A3 Credem Banca alla Sa. Ma. Portomaggiore, e arriva da una stagione come secondo allenatore alla Emma Villas Aubay Siena in SuperLega. In cabina di regia troviamo Alessandro Fanizza, figlio d'arte (il padre Vincenzo è il coach della Nazionale Under 19), ed è stato Campione d'Europa nel 2022 con la Nazionale Under 20.

In diagonale con lui troviamo il colombiano Willian Alejandro Bermudez, che torna in Italia dopo le esperienze in Svizzera, Arabia Saudita, Portogallo e Romania. I due schiacciatori sono Alberto Pol, la scorsa stagione divisa tra Consar RCM Ravenna e HRK Motta di Livenza, e Nicola Cianciotta, che ha conquistato il Premio Badiali come Miglior Italiano Under 23 di Serie A3 Credem Banca la scorsa stagione, passata in maglia Leo Shoes Casarano.

Al centro troviamo Cosimo Balestra, che lo scorso campionato ha conquistato il “triplete” in maglia Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, e Victorio Ceban, gli ultimi due anni in Serie A2 Credem Banca a Mondovì e a Ravenna. Il libero è Leonardo Battista, le ultime tre stagioni alla HRK Motta di Livenza tra la seconda e la terza serie nazionale.

I precedenti

Sono 14 i precedenti tra queste squadre, e la bilancia pende nettamente dalla parte della BCC Tecbus, che si è imposta in 10 occasioni. Nella scorsa stagione sono state ben 6 le partite disputate da queste due squadre, e in 4 incontri ha vinto il Pool Libertas (i due di Regular Season, e Gara 1 e Gara 3 dei Quarti di Finale Play Off). Castellana Grotte ha vinto invece nella Semifinale di DelMonte® Coppa Italia e in Gara 3 dei Quarti di Finale Play Off.

Gli ex

Due gli ex in campo, uno per parte. Giuseppe Ottaviani ha giocato in terra pugliese nel 2020/2021, mentre Ismael Princi all’ombra del campanile di San Paolo nel 2021/2022.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 22 ottobre 2023 alle ore 16.00 presso il PalaGrotte di Castellana Grotte (BA). Arbitri: Mariano Gasparro (Salerno) e Giuseppe De Simeis (Lecce). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv